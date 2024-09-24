Судьбу почти 500 недостроев решат в Подмосковье в 2024-2026 годах

Судьбу 482 объектов незавершенного строительства планируется решить в Подмосковье в период с 2024 по 2026 годы. В том числе по 123 объектам вопрос будет решен в текущем году, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

С 2023 года в области ликвидировали 219 подобных построек. Из них 196 объектов демонтировали или привели в нормативное состояние, а 23 вовлекли в хозяйственный оборот.

По каждому подобному объекту в городских округах создают цифровые дорожные карты. В первую очередь, в муниципалитетах стараются не сносить такие постройки, а вовлекать их в хозоборот.