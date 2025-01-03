Ветеранам могут выплатить по 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы

Важнейшим событием наступившего года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим ветеранам могут выплатить 80 тысяч рублей. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

С просьбой о единовременной выплате для ветеранов ВОВ он обратился к главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает РИА «Новости».

«Наша святая обязанность окружить их максимальной заботой и любовью, сделать все возможное, чтобы их жизнь была достойной и комфортной», — заявил он.

Также, считает Кошелев, выплату должны получить узники концлагерей, которые в войны были детьми, ветераны ВОВ и те, кто ликвидировал националистическое подполье на Украине, в Белоруссии и странах Прибалтики.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января московские пенсионеры начнут получать повышенную соцдоплату.