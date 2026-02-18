Сумма с 18 нулями: суд оставил в силе долг Google перед телеканалами

В московских судебных инстанциях разворачивается история с цифрами, которые даже сложно представить: российский филиал Google, признанный банкротом еще в 2023 году, задолжал отечественным телеканалам и медиа 91 квинтиллион рублей. Для понимания масштаба — это число с 18 нулями, или миллиард миллиардов. Материнская компания Google International LLC пыталась оспорить это решение в Верховном Суде, но получила отказ — долг остается в силе, и удовлетворять требования кредиторов придется в приоритетном порядке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Астрономическая сумма возникла не на пустом месте. Все началось с того, что один из западных видеохостингов заблокировал аккаунты 13 российских телеканалов и трех медиа, те обратились в суд и добились решения о выплате неустойки. Поскольку корпорация не торопилась рассчитываться, штрафные санкции росли как снежный ком, пока процедура банкротства не заморозила цифры. Примечательно, что у материнской компании долг продолжает увеличиваться и уже перевалил за 2,8 дуодециллиона рублей — это 39 нулей, но это уже совсем другая история.

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» объяснил, зачем вообще нужна эта гипотетическая сумма: она станет ориентиром для расчета долей каждого канала в тех реальных деньгах, которые удастся взыскать. Ведь 91 квинтиллион — это не просто много, это абсурдно много. Чтобы осознать масштаб, достаточно сравнить: весь мировой ВВП за 2024 год — около 111 трлн долларов — в пересчете на рубли примерно в 10,5 тыс. раз меньше этого долга.

Если попробовать перевести эту сумму в нечто осязаемое, картинка получается фантастической. На 91 квинтиллион можно было бы купить 812,5 млрд квартир, подобных той самой злополучной квартире Ларисы Долиной в Хамовниках, которую артистка продала за 112 млн. Или 43 трлн новых Lada Largus в максимальной комплектации. Даже если бы существовало бесконечное количество раритетных Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut стоимостью 10 млрд за штуку, их можно было бы набрать более восьми миллиардов.

С такими деньгами российские медиа стали бы в 1,4 млн раз богаче Илона Маска и в 180 млн раз богаче Дональда Трампа. Но реальность такова, что этих денег просто нет в природе — ни у обанкротившегося российского «Гугла», ни у кого-либо еще. Поэтому гигантский долг остается скорее символическим жестом и инструментом для будущих расчетов, чем реальными деньгами, которые когда-либо попадут на счета телеканалов.

Ранее депутат Свинцов заявил, что Роскомнадзор располагает всеми средствами для блокировки Google.