Судьба Google решена: в Госдуме сделали неожиданное признание по поводу самого популярного сервиса

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов сообщил, что Роскомнадзор располагает всеми необходимыми техническими средствами для полной блокировки Google на территории Российской Федерации. Парламентарий подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва», что ограничение доступа к платформе не представляет сложности для отечественных регуляторов.

Свинцов пояснил, что ведомство сознательно отказывается от немедленных ограничительных мер. По словам депутата, Роскомнадзор рассчитывает на возвращение американской корпорации на российский рынок, что позволит взыскать с компании накопившиеся штрафные санкции. Такой подход признан более целесообразным, чем сиюминутная блокировка ресурса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что функционирование зарубежных мессенджеров в России создает здоровую конкуренцию и стимулирует развитие отечественного сервиса MAX. При этом представитель Кремля акцентировал внимание на безусловной необходимости соблюдения иностранными платформами всех норм российского законодательства.

