«Существенная поддержка». Оклады служащих зарубежных военных судов вырастут в два раза

С 1 января 2026 года федеральные гражданские служащие, работающие в аппаратах военных судов Российской Федерации за границей, будут получать повышенное денежное содержание. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ, размещенный на официальном портале правовой информации, предусматривает увеличение установленных должностных окладов на 50%. Данная мера призвана усилить уровень социальных гарантий для указанной категории государственных служащих, несущих свои обязанности вне территории России.

Согласно тексту указа, повышение будет применено к окладам, утвержденным ранее действующим нормативным актом. При этом подчеркивается, что увеличенная часть денежного содержания не будет влиять на расчет пенсионного обеспечения за выслугу лет, а также на размер единовременного пособия при выходе на такую пенсию. Это означает, что надбавка носит характер текущего стимулирования и не формирует долгосрочных пенсионных обязательств.

Новые финансовые условия труда для сотрудников зарубежных аппаратов военных судов вступают в силу с начала 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуме предложили выплачивать медикам и педагогам 13-ю зарплату.