Сварщики обогнали коммерческих директоров по зарплатам
Hh.ru: в третьем квартале самые высокие зарплаты предлагали дата-сайентистам
Фото: [istockphoto.com/Stas-Bejsov]
Согласно исследованию сервиса hh.ru, проведенному для РИА Новости, в третьем квартале 2025 года рынок труда продемонстрировал неожиданный тренд. В тройку профессий с самыми высокими медианными зарплатами, наравне с IT-специалистами, вошли сварщики.
Лидером рейтинга остаются руководители групп разработки с доходом свыше 214 000 рублей. Немного от них отстают дата-сайентисты, которым компании предлагают около 211 000 рублей. Замыкают тройку лидеров сварщики, чья медианная зарплата превысила 209 000 рублей. Примечательно, что представители этой рабочей профессии удерживают позицию в топе уже второй квартал подряд, опережая многих офисных управленцев.
В первую десятку высокооплачиваемых вакансий также вошли:
- коммерческий директор (207,2 тыс. руб.)
- водитель (202,8 тыс. руб.)
- директор по маркетингу и PR (202,7 тыс. руб.)
- директор по информационным технологиям (200 тыс. руб.)
Ранее сообщалось о том, что омским медикам подняли зарплаты с 1 сентября.