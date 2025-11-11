Сварщики обогнали коммерческих директоров по зарплатам

Согласно исследованию сервиса hh.ru, проведенному для РИА Новости , в третьем квартале 2025 года рынок труда продемонстрировал неожиданный тренд. В тройку профессий с самыми высокими медианными зарплатами, наравне с IT-специалистами, вошли сварщики.

Лидером рейтинга остаются руководители групп разработки с доходом свыше 214 000 рублей. Немного от них отстают дата-сайентисты, которым компании предлагают около 211 000 рублей. Замыкают тройку лидеров сварщики, чья медианная зарплата превысила 209 000 рублей. Примечательно, что представители этой рабочей профессии удерживают позицию в топе уже второй квартал подряд, опережая многих офисных управленцев.

В первую десятку высокооплачиваемых вакансий также вошли:

- коммерческий директор (207,2 тыс. руб.)

- водитель (202,8 тыс. руб.)

- директор по маркетингу и PR (202,7 тыс. руб.)

- директор по информационным технологиям (200 тыс. руб.)

Ранее сообщалось о том, что омским медикам подняли зарплаты с 1 сентября.