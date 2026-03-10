«Свой участок вместо тесной двушки». Россияне массово бегут из квартир в загородные дома

Россияне все чаще выбирают загородные дома вместо городских квартир. Как сообщают «Известия», за год выдача ипотеки на готовые коттеджи взлетела более чем вдвое, а средняя сумма кредита приблизилась к 5 млн рублей.

По данным Центробанка, в декабре 2025 года оформлено 13,5 тыс. кредитов на готовые дома — в 2,4 раза больше, чем год назад. Объем выдач и вовсе подскочил в 3,7 раза, достигнув 66,7 млрд рублей. Средний чек увеличился с 3,2 до 4,95 млн рублей, а в банке «Дом.РФ» этот показатель составил 6,5 млн рублей. Срок кредитования тоже вырос — на 16%, до 26 лет. Заемщики намеренно растягивают выплаты, чтобы снизить ежемесячную нагрузку.

Рынок ИЖС кардинально меняется. Доля готовых домов в выдачах подскочила с 46% до 70% за год. Россияне предпочитают не тратить время и нервы на стройку, а въезжать сразу в жилье, пригодное для постоянного проживания — с проведенными коммуникациями.

Драйвером спроса стала семейная ипотека. Льготные программы позволяют брать крупные кредиты (до 12 млн рублей в столицах) на загородную недвижимость. Цены тоже отреагировали: готовый дом в среднем по стране стоил 7,5 млн рублей (+3,7% за год), а новое жилье подорожало более чем на 20%.

Эксперты связывают бум с подорожанием квартир, развитием удаленки и более доступной ценой «квадрата» за городом. В итоге дом с участком становится альтернативой двушке в городе по цене. Ожидается, что интерес к загородному жилью сохранится, хотя темпы роста выдач могут замедлиться.

Ранее сообщалось о том, что выдача льготной ипотеки в РФ сократилась до 165 млрд рублей в феврале.