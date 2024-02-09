Свыше 100 подмосковных предприятий получили статус социальных с начала года

Свыше ста субъектов МСП Подмосковья получили статус социальных предприятий в текущем году, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов МСП, из них 106 — подтвердили статус, остальные тридцать — получили его впервые», — указала глава Мининвеста региона.

Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, напомнила, что в прошлом году Подмосковье обновило рекорд по количеству социальных предприятий. Число таких компаний превысило тысячу.

Также глава областного Мининвеста добавила, что подтверждать социальный статус необходимо каждый год. Такие предприниматели могут претендовать на получение субсидий и грантов, например, получить до трех миллионов рублей на возмещение различных затрат, в том числе по ремонту и аренде.

Кроме того, социальные предприниматели могут пользоваться услугами подмосковного центра «Мой бизнес», который был создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.