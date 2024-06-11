Свыше 19 млн рублей будет потрачено правительством Рязанской области на закупку автомобилей «Москвич»

Управление делами правительства Рязанской области объявило тендер на закупку восьми новых легковых автомобилей «Москвич 6». Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что на данные цели полагается выделить более 19 млн рублей, таким образом, цена одного транспортного средства не должна превышать 2,4 млн рублей.

Отмечается, что в техзадании указано, что автомобили будут черного цвета, в них должны быть предусмотрены антиблокировочная система, климат- и круиз-контроль, система кругового обзора с бесключевым доступом.