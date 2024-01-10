Свыше 200 региональных ярмарок провели в Нижегородской области в прошлом году
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Свыше 200 ярмарок «Покупайте нижегородское» прошло в указанном регионе в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Отмечается, что предпринимателями была представлена продукция более чем в 40 муниципалитетах Нижегородской области.
Уточняется, что участие в них приняли почти 3,5 тыс. нижегородских предпринимателей, свыше 830 из которых — самозанятые.
Поясняется, что покупатели приобретали на ярмарках продукты питания, ремесленные изделия, саженцы растений.