Свыше 200 региональных ярмарок провели в Нижегородской области в прошлом году

Свыше 200 ярмарок «Покупайте нижегородское» прошло в указанном регионе в минувшем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что предпринимателями была представлена продукция более чем в 40 муниципалитетах Нижегородской области.

Уточняется, что участие в них приняли почти 3,5 тыс. нижегородских предпринимателей, свыше 830 из которых — самозанятые.

Поясняется, что покупатели приобретали на ярмарках продукты питания, ремесленные изделия, саженцы растений.