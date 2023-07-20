Свыше 21 млн тонн зерна уже собрали аграрии РФ в этом сезоне

По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, свыше 21 млн тонн зерна уже собрали отечественные аграрии в текущем году. Об этом сообщает « Общественное телевидение России ».

Он пояснил, уборка урожая проходит в активном режиме в 35 субъектах РФ, включая новые территории РФ.

По мнению главы Минсельхоза России, всего в этом году ожидается не менее 123 млн тонн зерна, из которых около 55 млн тонн используется в качестве импорта для дружественных стран.

Он добавил, что также на сегодняшний день уже собрано 200 тыс. тонн картофеля и свыше 240 тонн овощей, при этом в новых субъектах РФ намолото почти 700 тыс. тонн зерна.