Свыше 30 судов спустили на воду судоверфи в Нижегородской области в прошлом году

Свыше 30 судов разного назначения спустили на воду судоверфи Нижегородской области в прошлом году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что в регионе сегодня функционируют более 10 судостроительных и судоремонтных предприятий и четыре конструкторских бюро.

Отмечается, что главные судоверфи региона используют бережливые технологии благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Добавляется, что масштабное строительство новых судов стало возможно за счет реализации федеральной госпрограммы «Развитие транспортной системы».