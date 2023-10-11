Свыше 300 молодых и социальных предпринимателей Нижегородской области получат гранты до 500 тыс. рублей
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
Победители конкурса молодых и социальных предпринимателей Нижегородской области могут стать обладателями грантов до 500 тыс. рублей в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минпром.
Уточняется, что данный конкурс проводится второй год.
Добавляется, что общий объем поддержки составляет свыше 146 млн рублей.
Отмечается, что победителями стали более 230 молодых и около 70 социальных предпринимателей.