Свыше 300 молодых и социальных предпринимателей Нижегородской области получат гранты до 500 тыс. рублей

Победители конкурса молодых и социальных предпринимателей Нижегородской области могут стать обладателями грантов до 500 тыс. рублей в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минпром.