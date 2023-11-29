Свыше 50 тысяч пачек бумаги сэкономили в Подмосковье благодаря электронному магазину для закупок
Фото: [Фото ИТ-компании «МАКСИМУМ»]
В Подмосковье благодаря работе электронного магазина для закупок за пять лет удалось сэкономить пятьдесят три тысячи пачек бумаги, сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.
В ведомстве напомнили, что в электронном магазине все документы оформляются в «цифре», что сократило расходы всех участников закупок на шестнадцать миллионов рублей.
«Это (цифровизация. — прим. ред.) сокращает не только временные затраты на подписание документов, но и уменьшает потребность в офисной бумаге», — указал директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.
Электронный магазин Подмосковья — это единая площадка для осуществления закупок малого объема. На ней предприниматели могут размещать собственные предложения о продаже товаров, а также об оказании услуг.
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