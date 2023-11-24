Губернатор Воробьев: в Подмосковье есть более трехсот специалистов, которые занимаются разработкой ИИ
Фото: [Константин Семенец]
В команде Московской области, как и у Сбера и Москвы, есть много специалистов, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта. Об этом на Международной конференции Intelligence Journey 2023 на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Это молодые ребята. У нас в подразделении где-то 300-350 программистов <…>. Очень важно, чтобы они ваяли вместе со Сбером. Потому что у Сбера есть возможность — они драйвер», — сказал глава региона.
Воробьев добавил, что уникальность Сбера состоит в том, что его сотрудники приезжают в разные регионы России, где предлагают свои продукты и внедряют их в работу.
Ранее Андрей Воробьев заявил, что власти должны создавать условия для педагогов, обучающих искусственному интеллекту.