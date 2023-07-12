Свыше 60 контрактов заключили компании Подмосковья в этом году благодаря Фонду ВЭД

Подмосковные компании заключили шестьдесят один экспортный контракт с начала года благодаря содействию регионального Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области подчеркнула, что Фонд поддержки ВЭД помогает региональным компаниям на фоне сокращения объемов внешней торговли с Западом выйти на новые рынки в дружественных странах. Так, сейчас основными экспортными направлениями являются такие страны, как Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Турция и Казахстан.

На протяжении пяти лет подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности сохраняет лидерство в рейтинге эффективности центров поддержки экспорта российских субъектов. Ознакомиться с перечнем услуг фонда можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подписало соглашение с белорусским предприятием о создании оптово-распределительного центра в Мытищах. Как подчеркивал глава Московской области Андрей Воробьев, регион ценит дружбу с иностранными коллегами.