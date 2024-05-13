Свыше четырех тысяч жителей Нижегородской области трудоустроили с начала года

Более четырех тысяч жителей Нижегородской областитрудоустроились с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что за счет принятых мер господдержки в минувшем году удалось закрыть 21,5 тыс. вакансий на приоритетных производствах. На сегодняшний день свободны свыше 70 тыс. рабочих мест, 25% из которых это вакансии на промышленных предприятиях.

Отмечается, что в 2024 году стартует реализация нового нацпроекта «Кадры», который будет направлен на решение проблемы, связанной с дефицитом квалифицированных работников. Нижегородская область уже подготовила «хорошую базу» для реализации нового нацпроекта. Например, в конце 2023 года в регионе утвердили уникальную кадровую стратегию, которая включает в себя 16 приоритетных программ, направленных на подготовку и развитие востребованных кадров.