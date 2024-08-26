Свыше девяти тысяч нарушений правил торговли устранили в Подмосковье с начала лета с помощью ИИ

Свыше 9,2 тысячи нарушений правил торговли устранили в Подмосковье с начала лета благодаря использованию искусственного интеллекта, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выявлять факты несанкционированной торговли в муниципалитетах помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», которые мониторят улицы, остановки и другие оживленные локации. Если выявленные нарушения устраняются в установленные сроки, торговую деятельность легализуют. В противном случае объект демонтируется.

К примеру, в Орехово-Зуево нарушитель устранил все недочеты, и его деятельность на Вокзальной, 4 была узаконена. Теперь вместо выносной торговли там открыт законно установленный торговый объект.