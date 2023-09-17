Свыше двух миллионов тонн зерна собрали в Рязанской области
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По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Александра Шаститко, в регионе на сегодняшний день уже собрано более двух миллионов тонн зерна. Об этом сообщает 7info.
Он уточнил, что большой урожай в Рязанской области собирали дважды.
По мнению зампреда, в настоящее время продолжается уборка картофеля, овощей, сахарной свеклы.
Также он добавил, что на Рязанщине отмечается стабильный рост молока и иной животноводческой продукции.