Свыше двух миллионов тонн зерна собрали в Рязанской области

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Александра Шаститко, в регионе на сегодняшний день уже собрано более двух миллионов тонн зерна. Об этом сообщает 7info .

Он уточнил, что большой урожай в Рязанской области собирали дважды.

По мнению зампреда, в настоящее время продолжается уборка картофеля, овощей, сахарной свеклы.

Также он добавил, что на Рязанщине отмечается стабильный рост молока и иной животноводческой продукции.