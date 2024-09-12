Свыше двух тысяч новых рабочих мест создали в Люберцах с начала года

В этом году на предприятиях в Люберцах создали свыше двух тысяч новых рабочих мест, сообщил глава городского округа Владимир Волков, его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас в Люберцах зарегистрировано свыше двадцати двух тысяч объектов МСП — более 6,7 тысячи юридических лиц и почти шестнадцать тысяч ИП.

В округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуется комплекс мер поддержки предпринимателей, в том числе предоставляются субсидии на модернизацию производства, напомнил Волков.