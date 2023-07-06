Свыше тридцати участков под жилищное строительство выявили в Подмосковье в июне

В Подмосковье продолжается реализация проекта «Земля для стройки», в рамках которого Управление Росреестра совместно с органами власти ведет работу по выявлению участков, пригодных для жилищного строительства.

Как сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области, в первый месяц лета в регионе было выявлено тридцать шесть таких земельных участков. Их общая площадь составила 4,6 гектара.

Сейчас на территории Подмосковья вовлечено в оборот 82 земельных участка: 66 — для индивидуального жилищного строительства, 16 — для возведения многоквартирных домов.

В Минимущества региона напомнили, что пригодные для строительства земельные участки потенциальные инвесторы могут выбрать и оценить в онлайн-режиме с помощью электронного сервиса «Земля для стройки». Там же можно заполнить форму обращения по конкретному объекту и направить его в уполномоченный орган.

«Граждане и инвесторы могут оценить и выбрать подходящие для строительства жилья земли на публичной кадастровой карте», — отметил замруководителя управления Владимир Бирюков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал, что в Подмосковье необходимо создать удобный порядок передачи земли предприятиям.