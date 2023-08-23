Swedbank: шведскую экономику ожидает двухлетний спад

По мнению экспертов Swedbank, экономике Швеции грозит двухлетний спад – более продолжительный, чем предполагалось ранее, пишет Bloomberg.

В 2023 году ожидается снижение ВВП на 0,9%. Относительно 2024 года ранее экономисты были более оптимистичны – прогнозировался рост на 0,3%. Теперь они ожидают продолжение снижения на те же 0,3%.

«Мы ожидаем, что домохозяйства еще некоторое время будут сокращать потребление, поскольку их доходы находятся под давлением высокой инфляции и растущих процентных расходов», – заявил главный экономист банка Маттиас Перссон.

В частности, рост процентных ставок оказал серьезное влияние на компании, занимающиеся коммерческой недвижимостью. Полное восстановление рынка жилья ожидается лишь «на горизонте прогнозов».

В ближайшей перспективе ожидается и ослабление шведской кроны, отметили в Swedbank.