Сырьевые валюты и франк: на что обратить внимание инвесторам в 2026 году

Выбор валюты для сбережений в 2026 году зависит не только от курсовых ожиданий, но и от уровня ключевой ставки, инфляционных рисков и устойчивости экономик стран-эмитентов, считает экономист Таисия Вепренцева.

В условиях высокой ключевой ставки рублевые финансовые инструменты сохраняют привлекательность для инвесторов, тогда как вложения в иностранную валюту оправданы лишь при определенных сценариях. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

По ее словам, иностранная валюта показывает преимущество в двух случаях: если рубль заметно ослабевает по отношению к ней либо если сама валюта укрепляется за счет внешних экономических факторов, влияющих на развитие страны-эмитента.

Наиболее перспективными для долгосрочных сбережений эксперт назвала так называемые сырьевые валюты. Речь идет о канадском и австралийском долларах, норвежской кроне, чилийском песо и ряде других валют, курс которых поддерживается мировым спросом на нефть, газ, металлы и сельскохозяйственную продукцию.

Для инвесторов, ориентированных на сохранность капитала и минимальные риски, Вепренцева рекомендовала рассматривать швейцарский франк и сингапурский доллар. Эти валюты, по ее оценке, отличаются большей устойчивостью и менее подвержены резким колебаниям. Дирхам ОАЭ, привязанный к доллару США, чаще используется как вспомогательный инструмент для расчетов и диверсификации.

При этом экономист предостерегла от вложений в валюты стран с затяжной двузначной инфляцией и регулярными девальвациями. Даже высокие процентные ставки по таким инструментам, отметила она, как правило, не компенсируют снижение покупательной способности и резкие курсовые скачки.

