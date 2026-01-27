Доллар под ударом: трейдеры начали делать рекордные ставки на обвал валюты

Финансовые рынки демонстрируют беспрецедентный скепсис по отношению к американской валюте. Спекулянты делают максимальную за последние 15 лет ставку на дальнейшее ослабление доллара, связывая это с растущей политической нестабильностью в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

Как передает Bloomberg, премия за краткосрочные опционные контракты, которые приносят прибыль при падении доллара, достигла самого высокого уровня с 2011 года. Аналитики отмечают, что непредсказуемая внутренняя политика США вынуждает рынки закладывать дополнительную «премию на политический риск». Это касается не только краткосрочных спекулянтов, но и долгосрочных прогнозов.

Индекс доллара, отражающий его курс к корзине валют основных торговых партнеров, снижается уже четвертую торговую сессию подряд. В данный момент падение составляет 0,8%, а значение индекса опустилось до 96,26 пункта.

