Таблетки под контролем: Путин назвал сферу лекарств зоной госрегулирования цен

Президент России Владимир Путин в ходе масштабного общения с гражданами и журналистами в программе «Итоги года» обозначил важность государственного контроля за ценообразованием в ключевых социальных сферах. Отдельно глава государства выделил сферу обеспечения населения жизненно важными лекарствами.

Высказывая свою позицию, Путин подчеркнул: «Правда, есть сферы, где регулирование необходимо, ну скажем, по жизненно важным лекарствам».

Программа, совмещающая формат большой пресс-конференции и прямой линии с президентом, начала вещание в полдень пятницы, 19 декабря. Сбор вопросов от граждан, стартовавший 4 декабря, продолжался вплоть до завершения эфира, что позволило охватить широкий спектр тем.

Ранее Путин заявил о нехватке рыбы в рационе россиян после вопроса из Люберец.