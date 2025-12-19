Таблетки под контролем: Путин назвал сферу лекарств зоной госрегулирования цен
Путин заявил о необходимости госрегулирования цен на жизненно важные лекарства
Фото: [Фото: «Подмосковье сегодня»]
Президент России Владимир Путин в ходе масштабного общения с гражданами и журналистами в программе «Итоги года» обозначил важность государственного контроля за ценообразованием в ключевых социальных сферах. Отдельно глава государства выделил сферу обеспечения населения жизненно важными лекарствами.
Высказывая свою позицию, Путин подчеркнул: «Правда, есть сферы, где регулирование необходимо, ну скажем, по жизненно важным лекарствам».
Программа, совмещающая формат большой пресс-конференции и прямой линии с президентом, начала вещание в полдень пятницы, 19 декабря. Сбор вопросов от граждан, стартовавший 4 декабря, продолжался вплоть до завершения эфира, что позволило охватить широкий спектр тем.
