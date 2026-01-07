Тайная стратегия богатых: как с помощью маркетинговых акций получить сверхприбыль за месяц

В условиях снижения процентных ставок по банковским депозитам граждане рассматривают альтернативные финансовые инструменты для размещения накоплений. Об этом агентству « Прайм » сообщил директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании «Fontvielle» Руслан Спинка.

Эксперт отметил, что одним из наиболее доступных и ликвидных инструментов остается накопительный счет, который не ограничивает владельца в снятии средств. Для более опытных инвесторов альтернативой могут служить фонды денежного рынка, доходность которых привязана к денежно-кредитной политике и может меняться. При прогнозируемом снижении ключевой ставки доходность таких фондов также будет снижаться, но они сохраняют преимущество в виде высокой ликвидности.

Для случаев, когда срок размещения капитала известен заранее, Спинка рекомендовал рассматривать классические банковские вклады или облигации с фиксированным купонным доходом. Также он предложил стратегию распределения средств между продуктами разной срочности для усреднения процентной ставки, что особенно актуально в условиях нестабильности.

Эксперт добавил, что накопительные счета часто не имеют минимального порога входа, в отличие от вкладов. Для владельцев небольших сумм могут быть интересны краткосрочные депозиты на один–два месяца, которые банки иногда предлагают в рамках специальных акций.

Ранее эксперт рассказал, запретят ли открытие бизнеса на даче с 1 сентября.