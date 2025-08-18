Запретят открывать бизнес на даче с 1 сентября? Комментарий эксперта

Поправки к закону о садоводстве и огородничестве, которые начнут действовать с 1 сентября 2025 года, не предполагают никаких новых ограничений на ведение бизнеса на дачных участках, а лишь уточняют существующие нормы.

Как пояснила ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»), предпринимательская деятельность на таких землях, включая размещение хостелов, автосервисов или торговых точек, уже была запрещена с момента вступления в силу основного закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», то есть с 1 января 2019 года.

Таким образом, депутат опровергла распространяющуюся информацию о якобы новых запретах для дачников.

Целью сентябрьских поправок, по словам Оглоблиной, является приведение закона в соответствие с требованиями Земельного, Градостроительного, Лесного кодексов и других федеральных законодательных актов.

Ранее сообщалось о том, что резвившийся на поляне медведь перепугал дачников Волоколамска.