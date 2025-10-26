Таможенный сбор подорожает: с 2026 года в России вырастут ставки на импорт

Минпромторг анонсировал изменение ставок таможенных сборов на ввозимые в Россию товары. Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает ТАСС .

Согласно заявлению министерства, корректировка ставок проведена с учетом накопленной инфляции и обусловлена обязательствами России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). В ведомстве подчеркнули, что новые значения должны быть сопоставимы с реальными затратами на проведение таможенных операций.

Ключевые детали изменений:

корректировка затронет только ввозимые товары — ставки для экспорта, а также для товаров, ввозимых физическими лицами для личного пользования, останутся прежними;

нововведения не распространяются на водные и воздушные суда;

для партий товаров стоимостью свыше ₽10 млн установлена ставка в размере ₽73 860.

Инициатива разработана Минпромторгом России и направлена на актуализацию таможенных механизмов в соответствии с текущей экономической ситуацией.

