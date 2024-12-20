Татьяна Ким не смогла через суд взыскать 37 млрд руб. с экс-супруга Бакальчука

Арбитражный суд Московской области отклонил иск основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и ООО «ВБ Девелопмент» о взыскании с его владельца и директора 37 млрд руб. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на бывшего супруга Ким.

Отмечается, что иск был подан в связи с убытками, понесенными компанией при строительстве складских помещений для онлайн-ретейлера Wildberries.

Разбирательство проходило в закрытом режиме, однако известно, что ООО «Вайлдберриз» выступало третьим лицом по данному делу. Бакальчук, сооснователь Wildberries, отметил, что в начале разбирательства Татьяна утверждала, что имеет права на его компанию.

Суд отказал в признании прав Татьяны Ким на «ВБ Девелопмент». Представители компании оспариваемой стороны предпочли не комментировать принятое решение.

Летом 2024 года стало известно о том, что крупнейший российский маркетплейс Wildberries планирует объединиться с ведущим оператором наружной рекламы Russ Outdoor, чья выручка значительно меньше — почти в 12 раз уступает выручке Wildberries.

Вскоре после этой новости появились сведения о бракоразводном процессе между Татьяной и Владиславом, который сопровождался исками о разделе имущества, обвинениями в рейдерских захватах, а также трагическим инцидентом в центре Москвы, в результате которого погибли два человека. Вскоре после этих событий Татьяна вернула себе девичью фамилию — Ким.

Согласно данным реестра юридических лиц, сейчас Ким владеет долей в Wildberries. До конца 2019 года она полностью контролировала маркетплейс, обладая 100% его акций.

Как рассказал Бакальчук, он не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует обжаловать другое судебное решение, согласно которому ему отказали в признании незаконными сделок по передаче активов его компании ООО «РВБ».