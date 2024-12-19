Сооснователю Wildberries Бакальчуку отказали в его иске о неправомерности передачи активов маркетплейса в РВБ

Владиславу Бакальчуку отказано в его иске, в котором он требует признать неправомерным передачу активов компании Wildberries во владение ООО «РВБ». Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Журналисты сослались на некий информированный источник. Он сообщил им, что Владиславу Бакальчуку было отказано в удовлетворении иска о передаче активов Wildberries в ООО «РВБ». Сооснователь этого маркетплейса считает, что данная сделка должна быть признана недействительной. Весь процесс по этому иску проходил в закрытом режиме в Арбитражном суде Московской области, но в итоге истцу в его иске было отказано.

Теперь, судя по всему, на это решение будет подана апелляция в суд вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что Wildberries прекратил все сотрудничество с компаний Бакальчука «ВБ Девелопмент». Все договоры между ними были расторгнуты. Данная организация занималась строительством для маркетплейса крупного логистического центра под Санкт-Петербургом.