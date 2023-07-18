Текстильная компания из Подольска присоединилась к национальному проекту

На предприятии по производству технического текстиля из Подольска состоялось стартовое совещание, посвященное запуску национального проекта «Производительность труда». Об этом рассказали в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что эксперты Регионального центра компетенций Московской области окажут поддержку предприятию в процессе перехода на новый уровень производственной системы и внедрения инструментов бережливого производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше тысячи гектаров земли выделили фермерам региона в этом году.