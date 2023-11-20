Telegraph: Евросоюз нарастил импорт СПГ из России, несмотря на обещание отказаться от российского топлива

Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, экспорт сжиженного природного газа из России в Европу, вырос, пишет Telegraph со ссылкой на данные Евростата.

В 2023 году страны ЕС закупили российский СПГ на 6,1 млрд евро, что составляет более половины всего российского экспорта, а Испания и Франция вошли в тройку крупнейших покупателей углеводородов из России после Китая.

За первые девять месяцев Испания импортировала СПГ на сумму 1,8 млрд евро, Франция – на 1,5 млрд евро, Бельгия – на 1,36 млрд евро. Закупать российский газ продолжили даже такие непримиримые противники России, как Литва и Эстония, отмечает издание.

Благодаря российскому газу европейские подземные газохранилища к отопительному сезону оказались заполнены до рекордных 99,6%.