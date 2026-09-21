«Рвать на себе волосы не будем»: в Совфеде жестко ответили на новый санкционный закон США

Президент США Дональд Трамп подписал новый санкционный закон, предусматривающий расширение ограничений против России и дополнительные пошлины для стран, закупающих российские энергоресурсы. Документ может затронуть не только российскую экономику, но и ее торговых партнеров. Сенатор Григорий Карасин рассказал интернет-изданию «Подмосковью сегодня», как Москва намерена оценивать последствия очередного санкционного решения Вашингтона.

Речь идет о законе имени сенатора Линдси Грэма* о санкциях против России и Ирана 2026 года. Документ позволяет американскому президенту вводить пошлины вплоть до 100% в отношении крупных покупателей российских нефти и газа. При этом применение таких мер не означает автоматического введения максимальных тарифов против всех торговых партнеров России: решение остается за президентом США. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что Москва не намерена реагировать на новые ограничения паникой. По его словам, за последние четыре с половиной года Россия научилась взвешенно оценивать недружественные решения западных стран.

«Четыре с половиной года приучили нас очень спокойно и взвешенно реагировать на все недружественные решения, которые принимают страны НАТО, Западной Европы и, в некоторых случаях, Соединенные Штаты. Выводы из этого будут сделаны самые серьезные, но рвать на себе волосы и паниковать Российская Федерация уже не будет», — заявил сенатор.

По словам Карасина, российская сторона намерена просчитать, к каким последствиям новые ограничения приведут как для самой России, так и для США. Отдельное внимание будет уделено возможному влиянию санкций на экономику и другие сферы.

«Мы просто просчитаем, что это означает для самих Соединенных Штатов, во-первых, в нашем понимании, во-вторых, чем это грозит нашей экономике и другим сферам, и будем делать выводы», — пояснил собеседник издания.

Новый закон расширяет инструменты давления Вашингтона не только на Москву, но и на государства, продолжающие закупать российские энергоресурсы. Поэтому его последствия могут зависеть от того, какие именно меры американская администрация решит применить и в отношении каких стран. Карасин также отметил, что Россия намерена и дальше реагировать на недружественные действия без паники и с расчетом на практические последствия. По его словам, Москва уже демонстрировала такую позицию в условиях внешнего давления.

Зампред Совфеда Константин Косачев заявил, что политическая поддержка КНДР для России сегодня важна не меньше военного сотрудничества — Пхеньян демонстрирует понимание первопричин украинского кризиса и целей Москвы в его урегулировании.

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