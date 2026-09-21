Мышиная лихорадка: заболеваемость в Нижегородской области выросла в полтора раза

В Нижегородской области резко выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — в обиходе ее называют мышиной лихорадкой. По данным ГБУ НО «Госветуправление ГО г. Кулебаки», с января по август текущего года в регионе зафиксировали 278 случаев заболевания — это девять случаев на 100 тыс. населения. Показатель в 1,5 раза превышает уровень 2025 года и в 2,2 раза — среднемноголетние значения. Более того, региональные цифры более чем вдвое выше общероссийского уровня. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Особенно напряженная ситуация сложилась в ряде населенных пунктов: чаще всего инфицирование регистрировали в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Шахунье и на Бору, а также на территории Воскресенского, Семеновского, Городецкого, Лысковского и Богородского муниципальных округов. Мышиная лихорадка отличается поэтапным развитием симптомов и представляет серьезную опасность для здоровья, поэтому критически важно при первых признаках болезни незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Рост заболеваемости сигнализирует о необходимости усилить профилактические меры и повысить информированность жителей о рисках и способах защиты. Ситуация требует пристального внимания со стороны санитарных и медицинских служб, а также ответственного отношения самих граждан к собственной безопасности.

Таким образом, статистика отражает выраженное ухудшение эпидемиологической обстановки по ГЛПС в регионе. Превышение как прошлогодних, так и среднемноголетних показателей, а также двукратное опережение общероссийских значений говорят о масштабности проблемы, которая требует комплексного реагирования.

Ранее сообщалось, что также Саратовская область вошла в зону риска по «мышиной» лихорадке.