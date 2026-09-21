После дефолта «ЕвроТранса» в Минфине заговорили об изменениях в законах

Минфин не исключает внесения изменений в российское законодательство в связи с ситуацией вокруг «ЕвроТранса». Ведомство пока изучает обстоятельства произошедшего и оценивает необходимость дополнительных мер, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков «РБК Инвестициям».

По словам Чебескова, прежде чем предлагать законодательные изменения, необходимо получить полную информацию о ситуации и разобраться в обстоятельствах дела. Замминистра отметил, что сейчас Минфин наблюдает за развитием событий и пока не считает преждевременным говорить о конкретных поправках.

Чиновник также подчеркнул, что подобные ситуации должны полностью рассматриваться в рамках действующего законодательства. При этом в Минфине отдельно изучают вопрос о возможных изменениях регулирования.

Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов призвал расследовать ситуацию с «ЕвроТрансом», чтобы не допустить повторения подобных случаев на рынке облигаций. В Банке России сообщили, что проверяют ситуацию на предмет возможного манипулирования рынком и использования инсайдерской информации, а также готовят предложения по повышению прозрачности российского долгового рынка.

17 сентября Московская биржа объявила, что с 18 сентября переведет акции «ЕвроТранса» из первого уровня списка ценных бумаг в третий. Одновременно бумаги компании были включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

«ЕвроТранс» привлекал финансирование как через рынок акций, так и посредством облигаций. В начале сентября компания допустила полноценный дефолт по купонным выплатам по всем выпускам биржевых облигаций. Речь идет о десяти выпусках биржевых и корпоративных облигаций.

Причиной неисполнения обязательств эмитент назвал временную нехватку свободных денежных средств на счетах, связанную с неравномерным поступлением выручки. На фоне ситуации регуляторы и участники финансового рынка оценивают возможные меры, которые могли бы повысить прозрачность и снизить риски повторения подобных случаев.