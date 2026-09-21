Оклады в госорганах Рязанской области проиндексируют на 4%

В Рязанской области готовятся к плановой индексации зарплат: с 1 декабря 2026 года должностные оклады работников госорганов, не относящихся к государственной гражданской службе, вырастут на 4%. Соответствующее постановление подписал губернатор Павел Малков еще 18 сентября, закрепив тем самым планы региона по поддержанию доходов этой категории сотрудников. Об этом сообщает издание 7info .

Повышение будет реализовано с учетом всех предыдущих индексаций — оклады увеличат в 1,04 раза. Речь идет о сотрудниках, чьи должности и условия оплаты труда зафиксированы в постановлении правительства Рязанской области от 13 декабря 2022 года № 477. Финансирование расходов возьмут на себя средства областного бюджета, уже заложенные в плане для главных распорядителей на соответствующий финансовый год. Контроль за исполнением документа поручен заместителю председателя правительства региона, который курирует социальную сферу.

Для работников это означает реальное увеличение дохода, а для властей — необходимость четкой координации бюджетных процессов и своевременного доведения средств до учреждений. Такой шаг также демонстрирует системный подход к регулированию оплаты труда вне рамок госслужбы: индексация проводится планово, с опорой на ранее принятые нормативные акты и бюджетные обязательства.

Таким образом, решение носит нормативно закрепленный и финансово обеспеченный характер: рост окладов на 4% станет результатом последовательной бюджетной политики региона, а контроль со стороны профильного вице‑премьера должен обеспечить прозрачность и своевременность выплат.

Ранее сообщалось, что за полгода реальные зарплаты россиян выросли на 6,5%.