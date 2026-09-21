Подмосковные биатлонисты завоевали медали на Альфа-Банк Чемпионате России в Чебоксарах

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей - золотую, три серебряные и бронзовую - на Альфа-Банк Чемпионате России по биатлону среди мужчин и женщин, который проходит с 14 по 21 сентября в Чебоксарах (Республика Чувашия). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, команда региона одержала победу в мужской роллер-эстафете 4×7,5 км, в ее составе выступили Саид Каримулла Халили, Роман Сурнев, Александр Поварницын и Дмитрий Евменов. Анастасия Зырянова, Кира Дюжева, Кристина Резцова и Анастасия Халили заняли второе место в роллер-эстафете 4×6 км среди женщин. Резцова также завоевала личное серебро в роллер-спринте на 7,5 км среди женщин.

До этого на чемпионате России Дмитрий Евменов завоевал серебряную медаль в роллер-гонке на 20 км среди мужчин, Анастасия Зырянова - бронзовую в роллер-гонке на 15 км среди женщин. Все спортсмены представляют областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра).

Состязания являются главным национальным стартом сезона, по его итогам формируется сборная страны для участия в международных соревнованиях. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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