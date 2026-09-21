Украина договорилась с Orlen о топливе на $500 млн: раскрыты детали сделки

Украинская «Укрнафта», входящая в группу «Нафтогаз», и польский энергетический концерн Orlen подписали меморандум о поставках нефтепродуктов на украинский рынок на сумму до $500 млн. Документ также предусматривает возможность сотрудничества в сфере переработки украинской нефти и поставок сжиженного природного газа, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Согласно меморандуму, Orlen и «Укрнафта» намерены организовать поставки нефтепродуктов на украинский рынок. В «Нафтогазе» заявили, что соглашение должно способствовать стабильности топливных поставок на фоне ситуации на мировом нефтяном рынке.

Отдельным направлением сотрудничества может стать переработка украинской нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях Центральной Европы. Таким образом, документ предусматривает возможность организации поставок сырья из Украины на европейские НПЗ.

Стороны также обсуждают передачу «Укрнафте» бывших в употреблении топливовозов. Предполагается, что транспорт использовался бы для перевозки нефтепродуктов.

Кроме того, «Нафтогаз» и Orlen подписали отдельный меморандум, предусматривающий поставку Украине трех партий сжиженного природного газа в первом квартале 2027 года. Объем каждой партии в опубликованной информации не уточняется.

Общий объем потенциальных поставок нефтепродуктов по основному соглашению оценивается в сумму до $500 млн. Конкретные параметры и графики поставок будут определяться в рамках дальнейшего сотрудничества компаний.