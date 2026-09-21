Первый тренерский скандал сезона: «Родина» рассталась с Диасом после девяти туров
РБК: «Родина» первой в РПЛ уволила тренера после девяти туров
Московская «Родина» объявила об уходе испанского главного тренера Хуана Диаса после девяти туров Российской премьер-лиги. Вместе с наставником команду покинул его тренерский штаб, а временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян, сообщает РБК.
Помимо Диаса, в клубе завершили работу Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието. Киракосян будет руководить командой на временной основе.
Диас возглавил «Родину» в 2025 году. Под его руководством команда выиграла Первую лигу в прошлом сезоне и впервые в своей истории получила право выступать в РПЛ.
Старт в высшем дивизионе для московского клуба оказался сложным. После девяти матчей «Родина» набрала пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
Следующий матч «Родина» проведет 11 октября на выезде против ЦСКА. Встреча станет первой для команды после ухода Диаса.
Клуб был создан на базе академии «Родина» и начал выступать в российских профессиональных соревнованиях в 2019 году. Владельцем «Родины» является миллиардер Сергей Ломакин, один из сооснователей Fix Price.