Рост спроса: в Нижегородской области тратят миллионы на лекарства от эректильной дисфункции

Жители Нижегородской области с начала года потратили внушительную сумму — 126 миллионов рублей — на препараты для лечения эректильной дисфункции. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Динамика рынка демонстрирует устойчивый рост: за первые восемь месяцев года продажи таких лекарств в денежном выражении увеличились на 11%, а в натуральном — на 2%, достигнув отметки в 177,7 тысячи упаковок. При этом среднедушевое потребление в регионе составляет 58 упаковок на тысячу жителей — показатель ниже среднероссийского, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он тоже вырос на 2%.

Такая статистика отражает не только покупательскую активность, но и растущую готовность обращаться к медикаментозной помощи при подобных проблемах. Увеличение объемов продаж может быть связано как с ростом спроса, так и с изменением ценовой конъюнктуры на фармрынке.

В итоге картина складывается однозначная: рынок препаратов для лечения эректильной дисфункции в Нижегородской области расширяется, а интерес к этой категории лекарств остается стабильно высоким. При этом регион пока сохраняет более умеренные показатели потребления по сравнению со средними значениями по стране.

Ранее сообщалось, что омичи умудряются покупать на 13% больше медикаментов.