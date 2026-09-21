Рейды полиции в Рязанской области: задержаны трое находящихся в федеральном розыске

В Рязани и области прошли масштабные рейдовые мероприятия: за пятницу и выходные полицейские доставили в отделы для разбирательства более 50 человек. Об этом сообщает издание 7info со ссылкой на пресс‑службу УМВД Рязанской области.

Основной целью рейдов стало поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного законодательства и пресечение нарушений в сфере оборота алкоголя. Особое внимание правоохранители уделяли центру Рязани и территориям возле крупных торговых центров — то есть местам с наибольшим скоплением людей. В ходе проверок сотрудники полиции выявили восемь нарушений миграционного законодательства, допущенных иностранными гражданами: теперь нарушителям грозят штрафные санкции.

Важным итогом работы стало не только выявление административных нарушений, но и результативность в части розыска: полицейским удалось установить местонахождение и задержать трех человек, находившихся в федеральном розыске. Это подчеркивает комплексный характер проводимых мероприятий — они решают сразу несколько задач, от профилактики бытовых нарушений до раскрытия серьезных эпизодов.

Сейчас проверочные и рейдовые мероприятия в регионе продолжаются. Полиция намерена и дальше уделять пристальное внимание соблюдению миграционных норм и поддержанию порядка в общественных местах. Таким образом, серия рейдов демонстрирует системный подход к обеспечению безопасности: сочетание профилактики, контроля и оперативной работы позволяет одновременно стабилизировать обстановку и решать задачи федерального уровня.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла торговлю спиртным в школах Рязани.