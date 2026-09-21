Toyota RAV4 вернулся в Россию: новый кроссовер уже продают от 3,85 млн рублей

Новые Toyota RAV4 2025 года китайской сборки вновь появились на российском рынке благодаря параллельному импорту. Стоимость автомобилей начинается примерно с 3,85 млн рублей, причем некоторые экземпляры уже находятся в российских дилерских центрах, сообщает Carexpo.

В Москве Toyota RAV4 в комплектации Luxury предлагают за 3,85 млн рублей. Автомобиль доступен в наличии, без необходимости ожидать его доставки из Китая. В оснащение входят панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, цифровая приборная панель, электропривод зеркал, кожаный руль и отделка салона.

Китайская версия также отличается крупным 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы. В других регионах стоимость аналогичных автомобилей немного выше. В Казани, Челябинске, Красноярске и Ростове-на-Дону цены начинаются примерно от 3,9 млн рублей, а в Новосибирске, Уфе и Нижнем Новгороде встречаются предложения от 3,95 млн рублей и выше.

На итоговую стоимость влияют логистика, курс валют, схема поставки, расходы импортера, комплектация, наличие автомобиля и коммерческая политика продавца. Поэтому машины, уже находящиеся в России, и автомобили под заказ могут заметно различаться по цене. Всего на рынке насчитывается около тысячи предложений RAV4 с учетом автомобилей, доступных для заказа.

Большинство предлагаемых в России китайских RAV4 оснащается атмосферным бензиновым двигателем M20D объемом 2,0 литра и мощностью 171 л. с. Двигатель работает в паре с вариатором K120. В поставляемых в Россию автомобилях также часто встречается полный привод.

При этом китайская версия может иметь отличия от автомобилей, которые ранее официально продавались в России. Они могут касаться электронных блоков, мультимедийной системы и отдельных компонентов. Поэтому перед покупкой важно выяснить особенности обслуживания именно конкретной модификации.

На китайском рынке Toyota предлагает и близкий по концепции кроссовер Wildlander. RAV4 производится на предприятии FAW-Toyota в Чэнду, а Wildlander выпускается совместным предприятием GAC-Toyota в Гуанчжоу. Несмотря на схожую техническую основу, это разные модели со своими кузовными элементами и спецификациями.

При покупке RAV4 через параллельный импорт рекомендуется проверить VIN, дату производства, фактическую комплектацию, документы на ввоз и условия гарантии. Также стоит заранее уточнить доступность расходных материалов и стоимость основных деталей.

Таким образом, за 3,85–4 млн рублей российские покупатели могут приобрести новый Toyota RAV4 китайского производства с 2,0-литровым атмосферным двигателем, вариатором, полным приводом и расширенным набором оборудования. При сравнении предложений важно учитывать не только цену, но и комплектацию, происхождение автомобиля, условия поставки, обслуживание и перспективы последующей продажи.