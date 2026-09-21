«Чтение остается модным трендом»: филолог Кулакова рассказала о роли искусственного интеллекта

Филолог Марина Кулакова в интервью ИА «Время Н» высказала мнение о судьбе книги в эпоху цифровых технологий. По ее словам, «цифра» не убьет книгу — напротив, эти две сферы будут существовать в тандеме.

Специалист напомнила, что искусственный интеллект обучается на реальном интеллекте. Без живого творческого ума никакой алгоритм невозможен — он лишь помощник, способный структурировать данные и анализировать тексты. А вот само творческое движение души присуще только человеку. Именно поэтому, как отмечает Кулакова, машина не сможет заменить автора, каким бы совершенным ни был ее алгоритм.

Филолог уверена, что человек будет развиваться, имея такого помощника. Искусственный интеллект способен взять на себя рутинные задачи — обработку больших объемов информации, систематизацию, первичный анализ. Это освобождает время и силы для того, что действительно требует живого ума: для творчества, поиска новых идей и смыслов.

«Но он должен понимать: только его собственное усилие создает тот творческий мир, которым воспитывается душа», — пояснила эксперт.

Кулакова также подчеркнула, что творчество первично во всех процессах. Именно оно задает направление, а технологии лишь следуют за ним, помогая воплощать замыслы. Поэтому книга, по ее убеждению, не исчезнет — она найдет свое место рядом с цифровыми форматами, образуя с ними прочный союз.

«Именно поэтому чтение остается модным трендом: оно возвращает нам глубину восприятия, которую не может дать бесконечная лента коротких видео», — резюмировала филолог.

Ранее сообщалось, что участница МФМ-2026 из Индии описала звучание русского языка и сравнила слово с танцем.