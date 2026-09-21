Медведь учует вас за 2 км: МЧС раскрыло правила безопасного похода

Жителям и туристам Краснодарского края напомнили о правилах поведения при встрече с медведями. Хищник способен обнаружить присутствие человека раньше визуального контакта благодаря хорошо развитому обонянию и может учуять его примерно за 2 км, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев «Кубани 24».

При неожиданной встрече с медведем спасатель рекомендует сохранять спокойствие и оценить поведение животного. Если хищник не проявляет агрессии и находится на некотором расстоянии, необходимо медленно отступать, не совершая резких движений.

Субочев отдельно предупредил, что при появлении медведя не стоит доставать телефон для съемки. Попытка приблизиться к животному ради фотографии или видео может создать дополнительную опасность.

Для походов в районы, где возможно появление медведей, в МЧС советуют не отправляться в одиночку. Во время движения группе рекомендуется разговаривать, петь или создавать другие умеренные звуки, поскольку медведь может испугаться неожиданного появления людей.

Особую осторожность следует соблюдать возле устьев рек, где хищники могут искать рыбу, а также в местах с ягодами и густой растительностью. Там вероятность обнаружить медведя выше, поэтому туристам советуют заранее учитывать особенности маршрута.

При организации стоянки лагерь рекомендуется размещать на открытом участке. Продукты питания и отходы необходимо хранить в герметичных емкостях, чтобы запах не привлекал животных.

МЧС также рекомендует заранее регистрировать туристические маршруты. Сделать это можно по телефону Центра управления в кризисных ситуациях или через сайт Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. При регистрации указываются состав группы, маршрут и продолжительность похода, после чего с туристами связывается специалист ведомства.

Регистрация позволяет спасателям поддерживать связь с группой, отслеживать запланированный график выхода на связь и информировать туристов об изменениях погодных условий. В случае чрезвычайной ситуации информация о зарегистрированном маршруте также может помочь организовать поиск людей.