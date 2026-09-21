Доллар получил новый импульс: решение ФРС резко изменило настроение рынка

Американский доллар укрепился после решения Федеральной резервной системы США повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 3,75–4%. ФРС также сохранила возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политикичто поддержало спрос на американскую валюту. Решение о повышении ставки подтверждено Федеральной резервной системой, пишет Финам.

Индекс доллара DXY поднялся до 100,3 пункта, достигнув максимального значения с конца июля. Повышение ставки стало первым таким шагом ФРС с 2023 года. Регулятор объяснил решение сохраняющейся повышенной инфляцией и отметил необходимость возвращения темпов роста цен к целевому уровню 2%.

Дополнительным фактором для валютного рынка остаются заявления представителей американского центробанка. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари ранее говорил о слишком высокой инфляции в США. Участники рынка также следят за выступлениями других руководителей региональных ФРБ.

Одновременно снизились цены на нефть марки Brent. Котировки опустились на 1,5%, до $101,8 за баррель. Снижение военной премии связывают с уменьшением опасений относительно дальнейшей эскалации ситуации вокруг Баб-эль-Мандебского пролива.

В еврозоне тем временем усилились инфляционные ожидания. Ожидаемый уровень инфляции на ближайший год вырос с 2,9% до 3%. В Германии цены производителей в августе увеличились на 4,6% в годовом выражении, причем стоимость энергоносителей выросла на 8,3%.

На валютный рынок также влияет политическая ситуация в Германии. На выборах в Мекленбурге — Передней Померании 20 сентября партия «Альтернатива для Германии» получила первое место, а ХДС канцлера Фридриха Мерца не преодолел 5%-ный барьер по предварительным результатам. В Саксонии-Анхальт ранее победила АдГ. Эти результаты создали дополнительное давление на правительство Мерца и обсуждение его реформ.

В совокупности изменения денежно-кредитной политики США, динамика инфляции и ситуация на европейских рынках остаются важными факторами для движения валют и стоимости сырьевых активов.