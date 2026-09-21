Олень Марсель забраковал еловые ветки: видео с подмосковной фермы растрогало подписчиков

Хозяйка фермы «Сенежский олень» в деревне Мошницы Лариса Демьяненко выложила в Сеть видео с пятнистым оленем по кличке Марсель. На записи животное общается с владелицей после того, как попробовало еловые ветки, сообщил REGIONS.

Как рассказала сама Демьяненко, Марсель только что закончил есть елку. Однако, судя по его реакции, вкус угощения оленю не понравился. На вопросы хозяйки он отвечал протяжными звуками, отдаленно напоминающими недовольное «нет». Женщина предположила, что животное предпочло бы другую растительность.

В кадре Марсель без опаски подходит к человеку, позволяет себя погладить и демонстрирует крупные рога. Ролик заинтересовал подписчиков фермы в социальных сетях.

«Пятнистые олени используют разные звуки для общения: они могут фыркать, издавать короткие сигналы, посвистывать или протяжно вокализировать. Реакция Марселя на вопросы хозяйки может быть связана с вниманием к человеку и ожиданием угощения. Олени, которые с раннего возраста живут рядом с людьми и регулярно с ними взаимодействуют, обычно спокойно относятся к прикосновениям знакомого человека», — рассказала биолог Анастасия Зотина.

Специалист отметила, что рацион животных на фермах составляют с учетом сезона и потребностей организма. Хвойные ветки могут использоваться как дополнительный корм, однако предпочтения у каждого оленя могут отличаться.

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