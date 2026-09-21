«Недружественный шаг»: в Госдуме оценили шансы на прорыв в переговорах Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН может дать новый импульс обсуждению украинского урегулирования. Однако американские санкции против России и ее торговых партнеров осложняют дипломатический фон. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, полностью исключать возможность продвижения в переговорном процессе не стоит, но рассчитывать на быстрые договоренности пока преждевременно.

«Надежды всегда есть, вероятность всегда существует. Но хочется сказать, что в промежутках между визитами делегации Уиткоффа и Кушнера американцы приняли пакет санкций, который сильно затрагивает наших партнеров», — отметил Чепа.

Депутат назвал этот шаг недружественным и выразил мнение, что он не способствует скорому заключению соглашения по Украине. Отдельно Чепа обратил внимание на возможные последствия санкционного давления для отношений России с Индией и Китаем. По его словам, обе страны выступили против ограничений, которые могут затронуть их торговлю с Москвой.

«Китайцы категорически выступили против, индусы тоже. Сказали, что мы не хотим снижать нашу торговлю», — пояснил парламентарий.

Чепа подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации покажет, удастся ли сторонам продвинуться к договоренностям. По его оценке, надежда на переговорный результат сохраняется, однако новые санкционные решения США могут осложнить этот процесс.

Депутат Алексей Журавлев заявил, что КНДР — единственный союзник, направивший войска на помощь России, и ее армия оснащена по советским стандартам, что делает вооружения совместимыми.