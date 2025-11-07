«Теневая зарплата» под прицелом. Сотрудники ФНС начали массовые проверки москвичей, не отражающих доходы

Московское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) приступило к реализации мероприятий, нацеленных на выявление граждан, которые формально не трудоустроены, но при этом не декларируют свои источники доходов.

Соответствующее заявление сделала руководитель столичного УФНС Марина Третьякова.

По ее словам, явление неофициальных трудовых отношений порождает серьезные угрозы для рынка труда и ведет к недополучению средств государственной казной, что делает эту проблему крайне актуальной.

«...Вопрос проведения мероприятий в отношении «неработающих граждан» будет находиться на постоянном контроле», — подчеркнула Третьякова.

Ранее сообщалось о том, что московских студентов стали в 2,5 раза чаще звать на работу в такси.