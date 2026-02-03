Теперь как в Индии: российскому фаршу массово меняют состав

Российский рынок мяса переживает структурные изменения: все больше продукции, особенно в переработке, замещается импортными аналогами, пишт URA.RU . Наиболее заметен рост поставок из Индии, где в прошлом году объемы ввоза мяса крупного рогатого скота удвоились. Однако речь идет не о классической говядине, а о более дешевом мясе буйволов, которое активно используется для производства фарша, колбас и полуфабрикатов.

По оценкам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, с учетом всех статистических нюансов, доля импортной говядины и ее аналогов на внутреннем рынке составляет не менее 25%. Основными поставщиками традиционно остаются Бразилия и Белоруссия, однако Индия стремительно наращивает присутствие.

Ключевым преимуществом индийского продукта является цена. Этот вид сырья импортируется в виде самых дешевых частей туш, что делает его идеальным для мясоперерабатывающих комбинатов.

«Буйволятина примерно на 10–15% дешевле, чем говядина от молочных или мясных пород. Поэтому Индия увеличивает поставки и в Россию, и в другие страны и теснит конкурентов на мировом рынке, — поясняет Юшин

Эксперты связывают активность импортеров с двумя основными факторами: укреплением рубля и действующим режимом нулевых ввозных пошлин на говядину из ряда стран, который продлен и на 2026 год. Это сделало зарубежное сырье крайне выгодным для переработчиков, которые теперь могут диктовать условия отечественным производителям. Российские заводы-переработчики говорят отечественным производителям, что не будут покупать у них сырье, потому что им выгоднее приобрести бразильское или индийское.

При этом Россия сама остается экспортером, но уже премиальной говядины, которая высоко ценится на рынках Ближнего Востока, Центральной Азии и Китая. Парадокс заключается в том, что страна одновременно наращивает вывоз качественного мяса и наращивает ввоз дешевого сырья для массовой переработки.

По данным аналитиков, самообеспеченность России говядиной остается на высоком уровне — около 87%, однако рост собственного производства остановился. Эксперты предупреждают, что без стимулирования отрасли к 2030 году зависимость от импорта может возрасти, тем более что мировой спрос на мясо продолжает расти, что в перспективе сделает его закупки менее выгодными. Пока же средняя розничная цена на говядину в стране за год выросла на 15%, достигнув 693,5 рубля за килограмм.

Ранее был раскрыт секрет красного сока в растительных бургерах.