Тестирование новой модели автобуса началось в Подмосковье

В Подмосковье АО «Мострансавто» начало тестировать новую модель автобуса — КАВЗ-4270-С2. Транспортное средство вывели на маршрут № 308с Москва (м. «Домодедовская») — ЖК «Горки Парк», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Тестирование продлится три месяца. В его рамках оценят работу техники в час пик, при разных погодных условиях и в условиях высокой транспортной нагрузки.

КАВЗ-4270-С2 — это городской автобус большого класса. Он работает на компримированном природном газе (CNG). В салоне 28 посадочных мест. В целом автобус вмещает до 90 пассажиров. Есть специальные места для маломобильных пассажиров и пассажиров с колясками. Также действуют механическая аппарель и система «антизащемление» дверей.

Работает многоуровневая система информирования. Так, автоинформатор объявляет остановки, а на электронных табло отображается информация о маршруте внутри и снаружи салона.

